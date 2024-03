Beijing Forever Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Beijing Forever hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -0,75 Prozent zum Branchendurchschnitt von Softwareunternehmen ergibt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 265,16, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beijing Forever laut dem Relative Strength-Index (RSI) aktuell mit einem Wert von 28,44 überverkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".