Beijing Forever Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Beijing Forever-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 5,8 CNH gehandelt, was einem Abstand von -15,57 Prozent vom GD200 (6,87 CNH) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, bei 5,68 CNH. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft wird, da der Abstand zum GD50 bei +2,11 Prozent liegt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für den Kurs der Beijing Forever-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Beijing Forever-Aktie eine Rendite von -31,04 Prozent auf, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,95 Prozent verzeichnete, liegt die Performance der Beijing Forever-Aktie mit 12,09 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Forever liegt bei 265, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Software" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Beijing Forever im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 0,74 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 0,74 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".