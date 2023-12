Beijing Forever Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Beijing Forever liegt bei 56,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 60,18 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse, die sich mit der charttechnischen Entwicklung einer Aktie befasst, zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses von Beijing Forever in den letzten 200 Handelstagen bei 7,53 CNH lag. Dies ist deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 7,1 CNH (Unterschied -5,71 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 7,34 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird Beijing Forever daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Beijing Forever eingestellt waren. Es gab acht positive und ein negatives Feedback. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Beijing Forever führt.

Die Bewertung anhand des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit wird der Aktie von Beijing Forever bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls ein "Neutral"-Rating zugewiesen.