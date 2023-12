Beijing Environment Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Derzeit gibt es nicht viel zu freuen, wenn man in die Aktie von Beijing Environment investiert. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag von 10,17 Prozentpunkten bedeutet. Das Unternehmen schneidet daher in Bezug auf die Ausschüttungspolitik mit "Schlecht" ab.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Environment derzeit bei 0,39 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 0,32 HKD gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einer Distanz von -17,95 Prozent zum GD200 und -8,57 Prozent zum GD50 bewertet wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Beijing Environment. Es gab weder übermäßig positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Beijing Environment daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich hingegen ein positiveres Bild. Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 1,42 liegt Beijing Environment unter dem Branchendurchschnitt von 209,92. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.