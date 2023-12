Beijing Environment Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse der Beijing Environment zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,39 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,32 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -17,95 Prozent vom GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,35 HKD, was einer Distanz von -8,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Beijing Environment daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Beijing Environment gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher das Unternehmen in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" hat Beijing Environment in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 13,11 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,95 Prozent verzeichnet, liegt Beijing Environment mit 23,06 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 10,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite zeigt, dass die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs steht.