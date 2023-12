Beijing Enterprises Urban Resources Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Beijing Urban wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,06, was bedeutet, dass die Beijing Urban-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Beijing Urban liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 65,08, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Beijing Urban daher für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Beijing Urban wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Sentiments bekommt Beijing Urban insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Beijing Urban derzeit um 13 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -17,92 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume daher als "Schlecht" eingestuft.