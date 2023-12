Beijing Enterprises Urban Resources Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Beijing Urban wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI der letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Beijing Urban-Aktie hinweist. Auch der RSI25, der bei 60,32 liegt, führt zu einer Neutral-Bewertung. Insgesamt erhält Beijing Urban daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochen wurden, führten zu dieser Einschätzung. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment verstärken oder drehen. Bei Beijing Urban wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis führt.

In der technischen Analyse wird die Beijing Urban auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,53 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,445 HKD liegt, was einer Abweichung von -16,04 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt mit 0,49 HKD eine Abweichung von -9,18 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".