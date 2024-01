Beijing Enlight Media Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Kayaku":

Die technische Analyse der Beijing Enlight Media-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -9,76 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Enlight Media ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was die Einschätzung "Schlecht" bestätigt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine erhöhte Aktivität im Netz hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Beijing Enlight Media in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 42,7, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.