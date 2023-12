Beijing Enlight Media Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, das dazu dient, einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Beijing Enlight Media wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 18,48 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass Beijing Enlight Media weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Enlight Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,68 CNH. Der letzte Schlusskurs weicht um -1,04 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 7,99 CNH liegt, so ergibt sich ein anderes Bild. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+7,51 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Beijing Enlight Media-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um Beijing Enlight Media. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen, ebenso wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergab sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes. Die Aktie wird daher mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält Beijing Enlight Media auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.