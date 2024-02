Beijing Enlight Media Aktie: Ruhig bleiben!

Die Beijing Enlight Media hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 7,6 CNH eine Abweichung von -5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, verzeichnet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,8 Prozent liegt. Damit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, mit sieben positiven und vier negativen Tagen. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Beijing Enlight Media daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Beijing Enlight Media führt zu einer Einstufung als "Neutral", sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis.

Insgesamt ergibt sich daher für die Beijing Enlight Media eine Gesamteinschätzung als "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse und das Anleger-Sentiment.