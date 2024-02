Beijing Enlight Media Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Stimmung und die Diskussionen in den sozialen Medien lassen sich mit unserer Analyse genau verfolgen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Beijing Enlight Media jedoch deutlich verschlechtert. Daher bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Beijing Enlight Media-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 8,47 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,85 CNH, was einem Unterschied von -7,32 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 7,99 CNH, was einem ähnlichen Niveau (-1,75 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Jedoch wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Enlight Media diskutiert. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Beijing Enlight Media liegt bei 28,57 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,58 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.