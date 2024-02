Beijing Enlight Media Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Enlight Media-Aktie bei 8,47 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,85 CNH, was einem Unterschied von -7,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt häufig analysiert. Aktuell liegt dieser bei 7,99 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-1,75 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt Beijing Enlight Media für die einfache Charttechnik ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch gab es verstärkte positive Themen bezüglich des Unternehmens. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich also für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Beijing Enlight Media liegt bei 28,57, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,58 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Die Stimmung bezüglich Beijing Enlight Media hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.