Beijing Enlight Media Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Beijing Enlight Media-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 8,4 CNH verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 9,25 CNH liegt, was einem Abstand von +10,12 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,16 CNH, was einer Differenz von +13,36 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung für die Beijing Enlight Media-Aktie. Allerdings waren in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 48,88 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,13 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend schlechter wurde und das Unternehmen weniger Beachtung erhielt. Daher erhält die Beijing Enlight Media-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.