Beijing Energy International Holding Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Beijing Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,19 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,134 HKD, was einem Unterschied von -29,47 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,17 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,18 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beijing Energy-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Beijing Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Energy ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Energy-Aktie weist einen Wert von 23 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 61,86, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Beijing Energy.