Beijing Energy International Holding Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt derzeit 13 für die Beijing Energy-Aktie, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf der anderen Seite liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 57,76, was bedeutet, dass Beijing Energy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussion über Beijing Energy eine mittlere Aktivität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einem langfristigen "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da in den letzten Tagen eine allgemein neutrale Einstellung gegenüber Beijing Energy herrschte.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Beijing Energy-Aktie sowohl auf der längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf der kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des Sentiments und der technischen Indikatoren ein eher negatives Bild für die Beijing Energy-Aktie, da sie sowohl kurz- als auch langfristig schlechte Bewertungen erhält.