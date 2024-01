Beijing Energy International Holding Aktie: Abwarten

Die Stimmung auf dem Markt für Beijing Energy-Aktien wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von harten und weichen Faktoren. Die Bilanzdaten sind ein harter Faktor, der die Aktienkurse beeinflusst, während weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger ebenfalls eine Rolle spielen. Die Kommentare und Befunde zu Beijing Energy auf sozialen Plattformen wurden von Analysten als neutral bewertet. In den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Beijing Energy-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Beijing Energy ergab sich ein Wert von 20 für den RSI7 und 57,76 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse über die Stimmung gegenüber einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden bei Beijing Energy als durchschnittlich und kaum verändert bewertet. Dies führte zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -24,74 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch nur eine Abweichung von -4,67 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Beijing Energy eine neutrale Bewertung basierend auf verschiedenen Analysemethoden, sowohl harte als auch weiche Faktoren wurden berücksichtigt.