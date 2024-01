Beijing Electronic Zone Investment Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien bezüglich der Beijing Electronic Zone High-tech-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führte. Automatische Analysen ergaben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Es gab keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Beijing Electronic Zone High-tech-Aktie in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie (4,47 CNH) mit -14,53 Prozent Entfernung vom GD200 (5,23 CNH) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 4,75 CNH ein "Schlecht"-Signal an, da der Abstand -5,89 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Beijing Electronic Zone High-tech-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Electronic Zone High-tech-Aktie zeigt einen Wert von 86 für die letzten 7 Tage, was auf ein "überkauftes" Wertpapier hindeutet und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,09 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Beijing Electronic Zone High-tech-Aktie.