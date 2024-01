Beijing Electronic Zone Investment Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den letzten Monaten zeigte die Beijing Electronic Zone High-tech eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Beijing Electronic Zone High-tech in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 86,67, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Auch der RSI25 signalisiert mit einem Wert von 75, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Beijing Electronic Zone High-tech wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Beijing Electronic Zone High-tech derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 5,22 CNH, womit der Kurs der Aktie (4,29 CNH) um -17,82 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 4,75 CNH eine Abweichung von -9,68 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".