Beijing Electronic Zone Investment Aktie: So kann man sich irren!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Beijing Electronic Zone High-tech diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie geführt hat. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Electronic Zone High-tech mittlerweile auf 5,07 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,27 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -35,5 Prozent liegt und der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 4,4 CNH hat, was einer Distanz von -25,68 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Beijing Electronic Zone High-tech liegt bei 81,2, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesen Werten ergibt sich ein Gesamtrating "Schlecht".

Die Diskussionintensität bezüglich Beijing Electronic Zone High-tech wurde langfristig als unterdurchschnittlich eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild "Schlecht" führt.