Beijing Electronic Zone Investment Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit lässt sich eine Einschätzung treffen. Der RSI der Beijing Electronic Zone High-tech-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen aktuellen Wert von 54, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 62,22, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Beijing Electronic Zone High-tech.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Electronic Zone High-tech aktuell bei 5,05 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 3,57 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -29,31 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 4,31 CNH zeigt sich mit einer Differenz von -17,17 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Electronic Zone High-tech in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 1 Schlecht- und 1 Gut-Signal, was letztendlich zu einer "Neutral" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Beijing Electronic Zone High-tech. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund der Sentiment und des Buzz im Internet.