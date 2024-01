Beijing Electronic Zone Investment Aktie: Aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für den RSI ziehen wir den 7- und 25-Tage-Basis für Beijing Electronic Zone High-tech heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,52 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Beijing Electronic Zone High-tech-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bezüglich der Anleger-Stimmung wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Jedoch wurden auch 9 Schlecht-Signale gefunden, wodurch eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Electronic Zone High-tech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,2 CNH. Der letzte Schlusskurs (4,32 CNH) weicht somit -16,92 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird das Wertpapier mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Beijing Electronic Zone High-tech zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen mehr diskutiert als normal und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, wodurch die Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt wird das Beijing Electronic Zone High-tech-Wertpapier mit einem "Neutral"-, "Schlecht"- und "Gut"-Rating bewertet, je nachdem, auf welcher Basis die Analyse durchgeführt wird.