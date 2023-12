Beijing Egova, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Egova-Aktie weist einen Wert von 84 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 65,87, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Beijing Egova.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 20,33 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 17,36 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 18,36 CNH unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte die Beijing Egova-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,65 Prozent erzielen, was 10,38 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 19 Prozent, wobei Beijing Egova aktuell 4,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie somit insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Egova mit einem Wert von 44,63 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 0. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.