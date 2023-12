Beijing Egova Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs von Beijing Egova hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Beijing Egova 11,16 Prozent über dem Durchschnitt von 12,49 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 17,93 Prozent, wobei Beijing Egova derzeit um 5,72 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Beijing Egova beträgt derzeit 33,51 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Egova ist insgesamt neutral, wie in Diskussionsforen und sozialen Medien zu sehen ist. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zur Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Egova-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,32 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,75 CNH liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 18,52 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Beijing Egova-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysefaktoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.