Beijing Egova Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Beijing Egova-Aktie steht derzeit im Fokus der technischen Analyse. Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 20,3 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,19 CNH, was einem Unterschied von -5,47 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ist von Bedeutung und liegt bei 18,54 CNH. Der letzte Schlusskurs befindet sich nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beijing Egova-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Beijing Egova liegt bei 50,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Beijing Egova-Aktie war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen vermehrt positive Themen angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Egova-Aktie einen Wert von 44 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" zeigt sich, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält sie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Beijing Egova-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und der fundamentalen Kennzahlen.