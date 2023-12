Beijing Egova Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die jüngsten Daten zu Beijing Egova zeigen, dass es in den sozialen Medien keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz gab. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 48,5, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal auf der Basis der 200-Tage-Linie und des gleitenden Durchschnittskurses der letzten 50 Tage. Im Branchenvergleich hat Beijing Egova eine Outperformance von +4,7 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche erzielt und eine Überperformance von 11,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors im letzten Jahr gezeigt. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

