Beijing Easpring Material Aktie: Das macht sprachlos!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Beijing Easpring Material ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beijing Easpring Material-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,91 und ein Wert für den RSI25 von 52,62. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Beijing Easpring Material war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder drehen. Bei Beijing Easpring Material wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Bezüglich der Dividende liegt Beijing Easpring Material mit einer Ausschüttung von 1,84 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,48 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.