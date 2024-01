Beijing Easpring Material Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Beijing Easpring Material liegt bei 20,58, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 61,44 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Beijing Easpring Material besonders positive Diskussionen geführt. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Beijing Easpring Material im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,06 Prozent erzielt. Damit liegt sie 40,17 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,11 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 1,26 Prozent, und Beijing Easpring Material liegt 40,33 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Easpring Material liegt bei 8,52, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Chemikalien" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis führt.