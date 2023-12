Beijing Easpring Material Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Beijing Easpring Material verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,06 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -0,16 Prozent, was bedeutet, dass Beijing Easpring Material im Branchenvergleich um -38,9 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,1 Prozent im letzten Jahr, wobei Beijing Easpring Material um 38,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Easpring Material einen Wert von 8 auf, was in etwa dem Durchschnitt in der Branche "Chemikalien" entspricht. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anlegerstimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen über den Wert. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Bezüglich der Dividendenpolitik weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Beijing Easpring Material aktuell einen Wert von 1 auf, was eine positive Differenz von +0,03 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" darstellt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik.