Beijing E-Hualu Info wird immer uninteressanter …

Die Beijing E-hualu Information-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,61 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Beijing E-hualu Information in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen lag jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Beijing E-hualu Information-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 33,73 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 30,18 CNH lag, was einem Unterschied von -10,52 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 32,47 CNH (-7,05 Prozent) unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Beijing E-hualu Information-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,65 Prozent erzielt, was 29,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite mit 23,76 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.