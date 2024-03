Beijing E-Hualu Info Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Beijing E-hualu Information-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,06 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 27,77 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 25,36 CNH, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,5 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Beijing E-hualu Information somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" als neutral eingestuft wird. Vergleichbare Unternehmen haben im Durchschnitt ein KGV von 0, daher ist Beijing E-hualu Information aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Beijing E-hualu Information festgestellt werden. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Abschließend betrachtet liegt die Dividendenrendite der Aktie bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,7 Prozent liegt. Somit erhält Beijing E-hualu Information eine "Neutral"-Bewertung als Investition.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Beijing E-hualu Information-Aktie, das weder besonders positiv noch negativ ist.