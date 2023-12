Beijing E-Hualu Info Aktie: Alles nach Plan!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing E-hualu Information liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Software" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,6 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik von Beijing E-hualu Information eine neutral Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Beijing E-hualu Information ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch weder stark positive noch negativen Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 33,58 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 33,6 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,06 Prozent, während der GD50 einen Stand von 32,92 CNH aufweist, was einem Abstand von +2,07 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher auch in der technischen Analyse eine neutrale Bewertung vergeben.