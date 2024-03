Beijing Dynamic Power Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Beijing Dynamic Power hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor als schlechter erwiesen. Mit einer Rendite von -29,77 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -15,23 Prozent verzeichnet, schneidet Beijing Dynamic Power mit einer Rendite von 14,55 Prozent deutlich schlechter ab. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Dynamic Power bei 5,38 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,17 CNH steht. Dies führt zu einer Distanz von -3,9 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der Stand der Aktie für die letzten 50 Tage, bei 4,6 CNH, was einem Abstand von +12,39 Prozent entspricht und somit ein "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Beijing Dynamic Power als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Beijing Dynamic Power ergibt die Analyse, dass der RSI7 bei 10,96 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und somit zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 24,1, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung für den RSI25 führt. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Meinungen zu Beijing Dynamic Power. Von insgesamt 12 Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt, während es nur an einem Tag eine negative Tendenz gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Beijing Dynamic Power daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme, dass die Mehrheit der Handelssignale in die "Schlecht"-Richtung weist, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. Insgesamt wird daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating vergeben.