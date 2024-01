Beijing Dynamic Power Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Beijing Dynamic Power-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,8 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,85 CNH liegt mit einer Abweichung von +0,86 Prozent nahe diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 5,69 CNH, und der letzte Schlusskurs weicht um +2,81 Prozent davon ab, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 59, was darauf hindeutet, dass die Beijing Dynamic Power-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 44,95, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Beijing Dynamic Power-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,73 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 1,52 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,21 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 1,34 Prozent, und Beijing Dynamic Power übertraf diesen Durchschnittswert um 1,4 Prozent. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein neutrales Rating in dieser Kategorie.