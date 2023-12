Beijing Dinghan Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Beijing Dinghan analysiert. Der RSI7 für Beijing Dinghan liegt derzeit bei 87,93 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und ist auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Beijing Dinghan-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beijing Dinghan überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Bezüglich fundamentaler Kriterien weist Beijing Dinghan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 234,74 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,05 Prozent erzielt, was 15,89 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet, aufgrund der Überperformance im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung".