Beijing Dinghan Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Beijing Dinghan Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 234,74 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Beijing Dinghan liegt bei 30,83 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet, basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment rund um die Beijing Dinghan Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Anleger zeigten vor allem an vier Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen kaum vorhanden waren. Auch aktuell sind die Anleger überwiegend positiv eingestellt, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beijing Dinghan Aktie derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der technischen Analyse als "Gut" bewertet.