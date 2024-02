Beijing Dahao Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Beijing Dahao hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,42 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -2,22 Prozent für Beijing Dahao entspricht. In Bezug auf den "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Beijing Dahao 2,43 Prozent über dem Durchschnittswert von -18,07 Prozent. Insgesamt führt die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich zu einem "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Beijing Dahao mit 10,08 CNH betrachtet, was einer Entfernung von -18,31 Prozent vom GD200 (12,34 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 11,49 CNH auf, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -12,27 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Beijing Dahao-Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Beijing Dahao eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsraten gezeigt, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Beijing Dahao zeigt eine Bewertung als "Neutral" für einen Zeitraum von 7 Tagen, mit einem RSI25 von 58,92, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für das Gesamtbild.