Beijing Dahao Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Aktienanalyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beijing Dahao bei 12,58 CNH liegt, was einer Entfernung von -3,23 Prozent vom GD200 (13 CNH) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 12,65 CNH, was einem Abstand von -0,55 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs der Beijing Dahao, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal für die Beijing Dahao-Aktie. Der RSI7 beträgt 52,97 und der RSI25 liegt bei 51,55, was für beide Zeiträume eine "Neutral"-Empfehlung ergibt. Somit wird auch auf der Ebene des Relative Strength Indikators eine "Neutral"-Einstufung festgestellt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") weist die Beijing Dahao-Aktie mit einer Rendite von -15,64 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 29 Prozent auf. Auch im Branchenvergleich mit der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 34,32 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Aktie der Beijing Dahao eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.