Beijing Dahao Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Beijing Dahao verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,64 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche durchschnittlich um 20,11 Prozent, was eine Underperformance von -35,75 Prozent für Beijing Dahao bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 13,99 Prozent, wobei Beijing Dahao um 29,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Beijing Dahao in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Beijing Dahao wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 12,87 CNH für den Schlusskurs der Beijing Dahao-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,35 CNH, was zu einer Abweichung von -4,04 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (12,77 CNH) zeigt eine nahezu gleiche Abweichung, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Beijing Dahao für die einfache Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Dahao-Aktie ergibt für die letzten 7 Tage einen Wert von 48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI (52,84) eine ähnliche Einschätzung, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Beijing Dahao.