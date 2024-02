Beijing Dabeinong Aktie: Was soll das denn werden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wesentliches Kriterium zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Beijing Dabeinong hat ein KGV von 5936,15, was in etwa dem Durchschnitt der Nahrungsmittel-Branche entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Bezogen auf die Aktienkurs-Performance konnte Beijing Dabeinong in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -44,13 Prozent erzielen, was eine Unterperformance von -23,72 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -23,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Beijing Dabeinong zeigt sich gemischt. Während in den letzten zwei Wochen eher neutrale Bewertungen vorherrschten, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Beijing Dabeinong derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.