Beijing Dabeinong Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Beijing Dabeinong als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 53,57, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage zeigt hingegen einen Wert von 82,45, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab fünf positive und drei negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Beijing Dabeinong daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite hat Beijing Dabeinong momentan einen Wert von 0,85 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Beijing Dabeinong in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".