Beijing Dabeinong Aktie: Der Knall ist da!

Beijing Dabeinong hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,85 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent. In der Kategorie "Nahrungsmittel" erhält die Beijing Dabeinong-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieser Differenz.

In technischer Hinsicht zeigt die Beijing Dabeinong-Aktie einen Kurs von 5,69 CNH, was einer Abweichung von -14,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -16,93 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich erzielte die Beijing Dabeinong-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,61 Prozent. Dies steht im Kontrast zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -10,57 Prozent gefallen sind. Somit liegt die Beijing Dabeinong-Aktie im Branchenvergleich um -22,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite -10,74 Prozent, was bedeutet, dass die Beijing Dabeinong-Aktie um 21,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Beijing Dabeinong-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 53,57, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 bei 82,45 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.