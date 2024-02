Beijing Cuiwei Tower Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Aktienkurs von Beijing Cuiwei Tower zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -31,01 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Multiline-Einzelhandelsbranche verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Beijing Cuiwei Tower mit 21,35 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Aktie von Beijing Cuiwei Tower derzeit eine Rendite von 0 % auf, was einen geringeren Ertrag von 1,51 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel bedeutet. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Beijing Cuiwei Tower ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 27,34, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 58,81 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Cuiwei Tower bei 10,75 CNH liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 8,56 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -20,37 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 liegt derzeit bei 9,39 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -8,84 Prozent auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".