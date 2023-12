Beijing Cuiwei Tower Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Cuiwei Tower-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 95, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 85,63, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Beijing Cuiwei Tower.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -24,5 Prozent erzielt, was 26,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich des Multiline-Einzelhandels liegt die mittlere jährliche Rendite bei 4,65 Prozent, wobei Beijing Cuiwei Tower aktuell 29,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 105,06, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Beijing Cuiwei Tower-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 11,22 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 10,17 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Abweichung nach unten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also nach verschiedenen Bewertungskriterien eine negative Einschätzung für die Beijing Cuiwei Tower-Aktie.