Beijing Cuiwei Tower Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Anleger diskutieren intensiv über Beijing Cuiwei Tower in den sozialen Medien. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen in den letzten zwei Wochen sind positiv. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Es wurden insgesamt acht Handelssignale festgestellt, wovon eines als "Gut" und sieben als "Schlecht" bewertet wurden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Beijing Cuiwei Tower in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Beijing Cuiwei Tower im letzten Jahr eine Rendite von -28,6 Prozent erzielt, was 29,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 3,53 Prozent, und Beijing Cuiwei Tower liegt derzeit 32,13 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Cuiwei Tower beträgt derzeit 105. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" durchschnittlich ein KGV von 0. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Beijing Cuiwei Tower liegt derzeit bei 93,2 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 74,77, was ebenfalls auf eine Überkaufsituation hinweist. Insgesamt erhält das Beijing Cuiwei Tower-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.