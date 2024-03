Beijing Clean Energy Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Shandong Hi-speed New Energy in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 2,02 HKD 22,9 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Der 50-Tages-Durchschnitt von 2,01 HKD zeigt hingegen eine geringfügige positive Abweichung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenpolitik von Shandong Hi-speed New Energy erhält aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0 und einer negativen Differenz von -5,79 Prozent zum Branchendurchschnitt wird die Dividendenpolitik als schlecht eingestuft.

Die Stimmungsanalyse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da in den Diskussionen weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet.

Insgesamt erhält Shandong Hi-speed New Energy in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.