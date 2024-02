Beijing Clean Energy Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Sentiment und Buzz rund um Shandong Hi-speed New Energy kann über einen längeren Zeitraum analysiert werden, um Rückschlüsse auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zu ziehen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was auf eine neutrale Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einer neutralen Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Shandong Hi-speed New Energy in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende weist Shandong Hi-speed New Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energie Händler eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,92 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Hi-speed New Energy derzeit bei 18,72 liegt und somit um 70 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 11 liegt. Diese Überbewertung führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shandong Hi-speed New Energy liegt bei 44,44, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,23, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Shandong Hi-speed New Energy in den Bereichen Sentiment, Dividende, Fundamentaldaten und RSI eine neutrale Bewertung erhält.