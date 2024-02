Beijing Clean Energy Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten zwei Wochen wurde Shandong Hi-speed New Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus den verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die allgemeine Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Hi-speed New Energy 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" als überbewertet angesehen wird. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Shandong Hi-speed New Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0 % gegenüber 5,95 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Shandong Hi-speed New Energy liegt bei 7,41, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird als Indikator für eine neutrale Situation angesehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.