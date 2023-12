Beijing Cisri-Gaona Materials Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Gaona Aero Material diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigte an neun Tagen eine positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gegeben, basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gaona Aero Material mit 41,31 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Gaona Aero Material in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gaona Aero Material-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,58 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 19,31 CNH weicht somit um -18,11 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (21,1 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,48 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gaona Aero Material-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.