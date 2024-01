Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Beijing Chunlizhengda Medical Instruments-Aktie zeigt eine negative Entwicklung laut technischer Analyse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 15,09 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 11 HKD liegt, was einer Abweichung von -27,1 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 12,87 HKD über dem letzten Schlusskurs (-14,53 Prozent Abweichung). Daher wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Beijing Chunlizhengda Medical Instruments ist neutral, da es in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien gab. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie aktuell eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 14,51 liegt, was 43 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,6. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf fundamentaler Basis.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Beijing Chunlizhengda Medical Instruments im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,34 Prozent erzielt, was 4,43 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -16,03 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 5,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.