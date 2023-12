Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,22 liegt, was einem Abstand von 34 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,89 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 2,64 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 3,89 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien bezüglich Beijing Chunlizhengda Medical Instruments war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Chunlizhengda Medical Instruments-Aktie liegt bei 97, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage Basis bei 66,39, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Beijing Chunlizhengda Medical Instruments.